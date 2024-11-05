Фанат разгадал загадочное послание на жутких фото в Silent Hill 2

Пользователь сети под ником DaleRobinson разгадал странное послание, связанное с набором фотографий в Silent Hill 2 Remake.

Обновлено: Креативный директор ремейка Матеуш Ленарт прокомментировал находку. По его словам, в компании боялись, что загадка с фото может быть слишком сложной — так как автор не хотел раскрывать послание чересчур прямолинейным способом. Но игрокам удалось найти ответ, с чем их автор и поздравил.

Во время прохождения ремейка пользователи могут обнаружить 26 фотографий с разными местами, предметами и деталями. На каждом из фото есть и какая-то надпись, которая на первый взгляд не связана с остальными — «Я был счастлив», «День Святого Валентина» и так далее. Фраза на последнем фото сообщает, что «Форма воздействует на разум».

Многие предлагали, что фотографии содержат какое-то послание, однако не могли найти к нему ключа — до сих пор.

© скриншот

Тот самый энтузиаст в итоге разгадал код, который был скрыт на фотографиях. Для этого он посчитал количество вещей на каждом фото и сопоставил их с числом букв в сопровождающей их фразе.

Он выделил по букве на каждом фото, и в итоге у него получилась фраза:

Ты находишься здесь уже двадцать лет.

У фанатов появилось несколько теорий насчёт фразы — некоторые предполагают, что она отсылает к первому посещению главным героем Сайлент-Хилла, которое произошло в 1981 году. Другие подумали, что реплика просто намекает, что с релиза оригинала прошло 20 лет.

Но отдельные фанаты предположили, что фраза может подтвердить старую теорию о своеобразной временной петле (или чистилище), где застрял Джеймс.

Сама игра доступна на PC и PS5, причём недавно она получила хотфикс, который исправляет критический баг с головоломкой.

А в свежем финансовом отчёте Konami снова упомянули новые игры во франшизе.