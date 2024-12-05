Какие игры PlayStation можно было переиздать вместо Horizon Zero Dawn?

Переиздание Horizon Zero Dawn получило довольно теплый прием от критиков и геймеров, но есть один досадный момент. У Sony и так есть огромная библиотека старых игр, которые отчаянно нуждаются если не в ремейке, то хотя бы в осовремененном переиздании. Портал howtogeek.com подумал, какие бы игры можно было переиздать вместо Horizon.

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Bloodborne

Bloodborne уже много лет прямо-таки напрашивается на переиздание — оно гарантированно бы напечатало для Sony тонны прибыли. Даже простой патч, который позволил бы игре работать в 60 fps, был бы отличным подарком, тем более что моддеры давно это реализовали. Не говоря уже о том, сколько людей тщетно дожидаются выхода игры на ПК.

Killzone 2, 3 и Shadow Fall

До релиза печально известной Concord издатель не занимался шутерами от первого лица почти 11 лет. Killzone: Shadow Fall не назвать идеальной игрой, но она была как минимум неплохой. Зрелищная графика, хорошая постановка. Однако теперь авторы игры полностью ушли в работу над франшизой Horizon, так что шансы на продолжение невелики. Хотя фанатов наверняка устроило бы и просто переиздание старых частей для PS5.

Трилогия Jak and Daxter

Jak and Dexter — отличные приключения эпохи PS2 от Naughty Dog. Хороший трехмерный платформинг, грамотный левелдизайн, очаровательные персонажи и юмор. На PS3 выходила обновленная коллекция, но неплохо было бы получить ее и на PS5 и тем более на ПК, где поиграть в серию можно лишь при помощи эмулятора.

Трилогия Resistance

На PS3 была не одна, а целых две мега-популярных франшизы в жанре FPS — но ни одна не получила продолжения за прошедшие более чем 10 лет. Раз Insomniac занята играми, не имеющими ничего общего с жанром, то почему бы не переиздать трилогию Resistance? Дизайн уровней старой школы может стать глотком свежего воздуха на фоне песочниц, открытых миров и тяге к масштабу. Механики хороши, сюжет вполне солидный, а кооперативный режим — один из лучших в шутерах.

The Legend of Dragoon

The Legend of Dragoon 1999 года получила смешанные отзывы критиков на релизе, но это не помешало игре стать культовой в будущем. Теперь она считается одним из лучших проектов для PS1, даже несмотря на свои очевидные проблемы. И здесь Sony могла бы не просто переиздать игру, но заняться полноценным ремейком, способны потягаться с Final Fantasy VII Remake и Rebirth.

Оригинальная трилогия God of War

Из оригинальной трилогии лишь третья God of War получила ремастер на PS4, и он был хорош. Другой разговор, что предыдущие две игры тоже заслуживают внимания. Им нужен лишь легкий апгрейд графики и пересмотр пары надоедливых QTE.

inFamous 1 и 2

Первые части inFamous — одни из лучших супергеройских боевиков за всю историю видеоигр. Обе игры предлагают интригующий сюжет, крутые способности, интересные способы перемещения по городам, тонны мелких механик, занятную систему кармы и качественный дизайн миссий. Оригинальную inFamous можно упрекнуть за немного растянутый пролог, но в нем нет ничего такого, что нельзя было бы поправить в переиздании.