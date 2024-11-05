Состоялся релиз масштабного обновления «Смуты» с новой озвучкой и исправлением ошибок

Разработчики ролевого приключения «Смута» выпустили обновление 2.0.0, куда включили огромное количество изменений и улучшений — релиз сопроводили тематическим трейлером с хоровой версией песни «Смута».

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В игре были значительно переработаны как катсцены, так и геймплей. В последнем случае речь идёт о прологе игры и всех стелс-миссиях. Кроме того, авторы улучшили общий баланс «Смуты» и добавили набор квестов с новой механикой «Сыскных грамот».

Было скорректировано поведение «женских NPC», изменены механики «заметности», артефактов и так далее. Авторы исправили анимацию Юрия в целом ряде диалогов и устранили огромное количество различных технических ошибок. К примеру, персонажи не должны больше застревать в текстурах.

Ещё была улучшена визуальная составляющая (устранены графические артефакты), как и добавлена обновлённая озвучка с актёрами дубляжа из «Ведьмак 3: Дикая Охота» и Mafia 2.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице самого обновления. А ещё в комментариях к релизу разработчики упомянули, что не планируют выпускать игру на консолях.

Самим создателям раньше выделили средства на разработку дополнений к оригиналу.

Кроме того, состоялся релиз первых трёх глав визуальной мобильной новеллы «Смута. Зов сердца» по мотивам оригинала.

История вращается вокруг дочери дворян Ирины Самбурской — сюжет про неё поведают в 10 главах, остальные части будут добавлять по мере готовности.

Сама игра доступна в RuStore, App Store и Google Play, в истории появляются, кстати, и герои самой «Смуты».