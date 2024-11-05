Assassin's Creed Shadows заложит основы для развития сюжета в будущих частях серии

Глава франшизы Assassin’s Creed Марк-Алексис Кете, рассказавший про негативную реакцию фанатов на Assassin’s Creed Shadows, решил обсудить сюжет серии. Он считает, что после Assassin’s Creed III разработчикам было трудно создать осмысленное повествование. Проблему хотят исправить в будущем.

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«Завершение истории Дезмонда было непростым решением. После этого сюжетная линия в современности с трудом нашла свою основу», — поделился Кете.

Долгое время для сюжета в современности не могли найти подходящего протагониста, но в конце концов на смену Дезмонду пришла Лейла Хассан. Несмотря на это, смена разработчиков и промежутки между играми привели к непоследовательному и предсказуемому сюжету. Кроме того, в Ubisoft отошли от главной особенности Assassin’s Creed — изучения истории.

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«По мере того как подход становился всё более повторяющимся, и игроки, и критики чувствовали, что сюжетная линия в современности стала второстепенной задачей, скорее побочным заданием, чем неотъемлемой частью общего опыта. Более того, 15-летний опыт, накопленный в рамках этой параллельной сюжетной линии, создал дополнительную когнитивную нагрузку, из-за которой новичкам было трудно освоить франшизу», — считает продюсер серии.

Исправить проблему с сюжетом должна Assassin’s Creed Shadows, которая станет первой игрой серии в общем «хабе». Именно в нём можно будет сфокусироваться на событиях в современности, а не в прошлом. При этом это не помешает сфокусироваться на исторических событиях — Shadows задаст нужное направление повествования, которому будут следовать в последующие годы.

«По мере того, как мы продвигаемся вперед, наша цель — вернуть истории центральное место в опыте игроков. Повествование в современности будет способствовать улучшению опыта, а не затмевать собой историческое путешествие. Создавая значимый контраст между прошлым и настоящим, мы стремимся восстановить баланс, который когда-то был отличительной чертой франшизы», — рассказал Кете.

Марк-Алексис Кете подчеркнул, что «современный» сюжет Assassin’s Creed исследует темы памяти, собственной идентичности и то, как прошлое формирует будущее. Эти темы помогают поразмыслить над актуальными проблемами: свобода и контроль, сила знаний, противоречие между индивидуальностью и конформизмом. Причём всё это будет пропускаться и через призму истории.

Напомним, что релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 14 февраля 2025 года. Ранее стало известно о том, как изменится коллекционное издание игры.