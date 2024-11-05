Однообразие и классный сюжет — журналисты разделились во мнениях о хорроре Slitterhead

Профильная пресса поделилась обзорами хоррора Slitterhead создателя Silent Hill. Мнения разделились: часть изданий хвалят грядущую новинку, другие же выставляют низкие баллы и ругают хоррор за множество непроработанных механик. Оценки следующие:

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68 баллов — Opencritic, с рекомендацией от 37% журналистов (на основе 20 рецензий); 69 баллов — Metacritic, версия для PC (на основе 7 рецензий); 59 баллов — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 18 рецензий); 65 баллов — Metacritic, версия для Xbox Series (на основе 6 рецензий).

Журналист IGN поругал Slitterhead за однообразие. Он «сбился со счёта» из-за множество однотипных погонь за одинаковыми монстрами в одних и тех же локациях. Серьёзным минусом было названо отсутствие карты для крупных городских районов, однако к концу прохождения игрок запомнил каждую локацию из-за постоянного посещения одинаковых мест.

«В Slitterhead есть интересные идеи и уникальная боевая система, но они не используются в полной мере […] Сюжет разочаровывающе примитивен в изложении, а его зацикленная на времени структура на самом деле служит лишь слабой попыткой скрыть тот факт, что идеи сюжетных миссий занимают около часа и непрерывно повторяются на протяжении всего 13-часового прохождения. Подобно окровавленному клинку, изношенному в большом числе сражений, Slitterhead со временем становится всё более тупым и в конечном счёте просто перестает резать», — подытожили в IGN.

Автор XboxEra заявил, что Slitterhead ощущается игрой из 2004 года. Игроки «будут рвать на себе волосы» из-за однотипных сражений и повторяющихся уровней, а также не понимать, что нужно сделать для продолжения прохождения. Последние часы и вовсе были повторением одних и тех же сражений с одними и теми же персонажами. Единственная причина проходить через это — интересный сюжет.

«У Slitterhead невероятно интригующий сюжет и классное художественное оформление, которое теряется из-за бесконечных повторений и устаревшего игрового дизайна. В этом что-то есть, и я обнаружил, что Slitterhead увлёк меня в течение первых нескольких часов. Последние 80% игры были ужасными. При цене в 50 долларов, если вы действительно любите хорроры, возможно, стоит попробовать игру на большой распродаже», — заявил рецензент XboxEra.

Несмотря на большое число негативных отзывов, нашлись и те, кому Slitterhead пришлась по душе. Автор Press Start похвалил качественную графику и отличный саундтрек, а также ряд уникальных идей. К минусам рецензент отнёс малое количество врагов и скучные бои.

«Ранее я говорил, что Slitterhead кажется игрой, созданной для меня. Это невероятно уникальная идея с ещё более уникальной боевой системой, привязанной к причудливому, но увлекательному повествованию. […] Это своего рода приключение, основанное на идеях, которое вы просто больше не увидите. И хотя есть некоторые странные упущения, а именно отсутствие карты и боевой системы, которая хороша только в 90% случаев, Slitterhead — это звёздный дебют нескольких невероятных умов, и мне не терпится увидеть, что будет со студией Bokeh дальше», — заключил рецензент Press Start.

Релиз Slitterhead состоится 8 ноября на PC, PlayStation и Xbox Series. Ранее геймдиректор Кэйитиро Тояма рассказал о том, насколько уникальный опыт подарит грядущая новинка.