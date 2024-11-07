Российская студия создаст видеоигру о казачестве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Студия "Сайберия нова" из Новосибирска создаст видеоигру о казачестве. Ранее студия выпустила компьютерную игру "Смута" по мотивам исторического романа Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году", сообщили в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

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"4 ноября, в День народного единства, в Москве прошел масштабный исторический фестиваль "1612". В рамках мероприятия состоялась презентация обновленной версии компьютерной игры "Смута", разработанной студией "Сайберия нова" по мотивам популярного исторического романа Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году", опубликованного в 1829 году. Кроме того, разработчики игры объявили, что следующим проектом студии станет видеоигра о казачестве", - сказано в сообщении.

Заместитель атамана ВсКО по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев отметил, что игра "Смута" стала одним из важнейших проектов российской игровой индустрии, в том числе с точки зрения "социальной значимости и исторического просвещения молодежи".

"Отрадно, что в компьютерной индустрии появляется не только интересный, но и полезный продукт. Мы надеемся, что в новых обновлениях [игры "Смута"] шире будет представлена конструктивная роль казаков в преодолении Смуты, к тому же данный сюжет имеет исторические основания и своих героев", - цитирует его слова пресс-служба.

Отмечается, что в рамках фестиваля "1612" также состоялась презентация образовательного дополнения к игре "Смута" - "Смутное время: Белый город".