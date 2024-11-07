Лучшие предыстории в Dragon Age: Origins

У Dragon Age: Origins отлично разнообразила создание персонажей одной идеей — предысториями. Каждый протагонист в зависимости от архетипа перед началом основного сюжета проходил уникальный пролог, который плавно вводил игрока в мир. Знатный гном из подземного города и эльф, живущий в гетто, смотрели на сеттинг совершенно по-разному. Портал PC Gamer рассказал, чем были хороши все прологи и в чем они преуспели.

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Знатный человек

Некоторые фанаты предпочитают этот вариант, потому что он больше прочих влияет на поздние события сюжета. Предыстория знатного человека подготавливает антагониста, которого игрок повстречает позже, и делает их встречу гораздо более личной. Жаль только, что сюжет предыстории не слишком интересен: даже обучение боевым механикам проходит на каких-то крысах.

Помимо этого, предыстория знатного человека довольно линейна. Протагонист — один из младших сыновей семьи дворян, чей брат выглядит не таким уж и старым, а седая мать в броне похожа на Чудо-женщину. Если создать персонажа среднего возраста или старше, что довольно просто сделать в редакторе, то сцены, где отец называет протагониста «щенком», смотрятся странно. Другие сюжеты тоже подразумевают, что персонаж игрока достаточно молод, но делают это менее топорно.

Однако главная проблема этой предыстории — тот факт, что она галопом проносится по предсказуемой истории, явно навеянной творчеством Дж. Р. Р. Мартина. Она хочет быть как «Игра престолов», но больше похожа на студенческую постановку Шекспира.

Гном-простолюдин

Если говорить об атмосфере, то предыстория гнома-простолюдина — большой шаг вперед по сравнению со знатным человеком. В подземном городе Орзаммаре между бедняками и богачами целая пропасть, поэтому повествование от лица бедняка, вынужденного работать на бандитов, дает необычную перспективу. От конфликта с матерью-алкоголиком до грязной работы, без которой не получится защитить семью — жизнь в Орзаммаре тяжела, куда ни глянь.

Но историю подводит то, как она привязывает протагониста к Серым стражам. По счастливой случайности игрок попадает на гладиаторский турнир, где каждый оппонент, сюрприз, и выеденного яйца не стоит. Другими словами, в ряды стражей герой попадает просто потому, что прошел легчайшее обучение на свете.

Долийский эльф

Если другие предыстории подготавливают важные события, которые происходят позже по сюжету и напоминают о принятых решениях, то предыстория долийского эльфа более оторвана от глобального нарратива. Протагонист — часть кочевого племени лесных эльфов, которые меняют лагерь каждый раз, когда их находят люди.

Тем не менее, скромный пролог неплохо рассказывает о сеттинге Dragon Age в целом. Долийцы становятся важной фракцией в последующих играх, а столкновение с магическим зеркалом оборачивается ключевым фрагментом лора. Игрок также впервые знакомится с Мерриль — эльфийкой-магом, которая станет полноценной спутницей в Dragon Age 2. Не говоря уже о том, что этот вариант предыстории хорошо вводит протагониста в ряды Серых стражей и дает весомую причину ненавидеть порождения тьмы.

Городской эльф

А вот предыстория городского эльфа показывает жизнь с совсем другого ракурса. Протагонист живет в огражденном районе человеческого города, где люди держат эльфов, пока им не понадобится дешевая прислуга или мальчики-девочки для битья. Хотя в самой резервации царит чувство солидарности: все помогают друг другу, и сюжет начинается в день свадьбы протагониста, и в этот праздник точно не произойдет ничего плохой.

Трагедия городского эльфа идеально подготавливает дорогу для долгой мести. Если протагонист — девушка, то игрок, по сути, примерит на себя роль Невесты из «Убить Билла». А его персонаж станет эльфийской Умой Турман, у которой есть острый клинок и длинный список целей.

Маг

Маг — выбор для тех, кто хочет с головой погрузиться в нюансы вселенной Dragon Age. Немалая часть серии сосредоточена на конфликте между ущемленными магами и параноидальными храмовниками. Поэтому игра за мага в любой части франшизы автоматически дает игроку повод беспокоиться об этом противостоянии.

Маги Круга проводят большую часть своих жизней в башне под постоянной охраной, где их регулярно проверяют на признаки демонической одержимости и ставят эксперименты. Храмовники почти что гарантировали, что их подопечные рано или поздно захотят сбежать или начать борьбу за свои права — даже если это означает сделки с демонами и запретную магию. Об этом и рассказывает пролог. Протагонист-маг готов на все, чтобы вырваться на свободу. Даже вступить в безнадежную войну.

Благородный гном

Многие фэнтези-игры представляют богатых гномов честными и уважаемыми людьми. Но в Dragon Age они — те еще дегенераты. А чтобы подчеркнуть привилегированность благородного сословия игра дает протагонисту в напарники верного слугу, озвученного Стивом Блумом. Он поддерживает игрока абсолютно во всем и совершенно не постесняется убить кого-то, если ему хотя бы намекнут.

Однако аристократия прогнила не насквозь. После пиршества, которое может закончиться дуэлью насмерть, игра показывает обратную сторону жизни в Орзаммаре. Гномы — главные жертвы вторжения монстров, и они продолжают сражаться с порождениями тьмы. Пролог даже получил отдельное подземелье, которое демонстрирует эту сюжетную линию.

К концу предыстории игрок получает самодостаточную историю и финал, плавно перетекающий в глобальную войну против сил тьмы на поверхности. Пролог благородного гнома отрабатывает полную сценарную программу — и при этом не успевает надоесть.