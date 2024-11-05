Безумные фанаты «разгадали» дату премьеры нового трейлера GTA 6 — он якобы появится в ноябре
Grand Theft Auto VI настолько ожидаемая игра, что поклонники годами пытаются отыскать в словах и действиях Rockstar Games какие-либо намёки на грядущую новинку. Поскольку первый трейлер вышел в декабре 2023 года, поклонники с нетерпением ждут следующий ролик. Они нашли «намёк» на возможную дату его премьеры или новую информацию об игре на одном из скриншотов Grand Theft Auto Online.
На нём видно часть предстоящего декабрьского обновления, в котором получится оборудовать убыточную швейную фабрику в предприятие для подготовки к дерзким ограблениям. На небе красуется убывающая луна.
В ближайшее время спутник Земли будет убывать с 17 по 20 ноября — именно в эти дни поклонники ожидают увидеть нечто новое по GTA 6. Это может быть как трейлер, так и раскрытие дополнительной информации или первые скриншоты.
Безумные фанаты «разгадали» дату премьеры нового трейлера GTA 6 — он якобы появится в ноябре - фото 1
Почему же теория с луной обрела популярность среди фанатов GTA? Всё дело в том, что ранее Rockstar Games также показывала скриншот из GTA Online с убывающей луной — в реальной жизни такая приходилась на 1 декабря 2023 года. По чистой случайности, или же намеренным действиям разработчиков, именно 1 декабря было объявлено о скором показе первого трейлера GTA 6. Его премьера состоялась 5 декабря 2023 года.
Безумные фанаты «разгадали» дату премьеры нового трейлера GTA 6 — он якобы появится в ноябре - фото 2
От Rockstar Games можно ожидать чего угодно, однако относиться к «лунным тизерам» стоит со скепсисом. Что действительно может намекнуть на скорое объявление новой информации о GTA 6, так это звонок издателя в лице Take-Two Interactive для общения с инвесторами. Он ожидается 6 ноября.
Поклонники отмечают, что информация о переносе Red Dead Redemption 2 и дата объявления премьеры первого трейлера GTA 6 появились именно в те дни, когда Take-Two отчитывалась о квартальных доходах. Таким образом что-то новенькое по самой ожидаемой игре может появиться в ближайшие дни.
Что касается официальной и известной информации, то GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series. В игровой индустрии ожидают, что боевик повысит ценовую планку на свежие релизы.