Grand Theft Auto VI настолько ожидаемая игра, что поклонники годами пытаются отыскать в словах и действиях Rockstar Games какие-либо намёки на грядущую новинку. Поскольку первый трейлер вышел в декабре 2023 года, поклонники с нетерпением ждут следующий ролик. Они нашли «намёк» на возможную дату его премьеры или новую информацию об игре на одном из скриншотов Grand Theft Auto Online.

© скриншот

На нём видно часть предстоящего декабрьского обновления, в котором получится оборудовать убыточную швейную фабрику в предприятие для подготовки к дерзким ограблениям. На небе красуется убывающая луна.

© скриншот

В ближайшее время спутник Земли будет убывать с 17 по 20 ноября — именно в эти дни поклонники ожидают увидеть нечто новое по GTA 6. Это может быть как трейлер, так и раскрытие дополнительной информации или первые скриншоты.

Безумные фанаты «разгадали» дату премьеры нового трейлера GTA 6 — он якобы появится в ноябре - фото 1

Почему же теория с луной обрела популярность среди фанатов GTA? Всё дело в том, что ранее Rockstar Games также показывала скриншот из GTA Online с убывающей луной — в реальной жизни такая приходилась на 1 декабря 2023 года. По чистой случайности, или же намеренным действиям разработчиков, именно 1 декабря было объявлено о скором показе первого трейлера GTA 6. Его премьера состоялась 5 декабря 2023 года.

Безумные фанаты «разгадали» дату премьеры нового трейлера GTA 6 — он якобы появится в ноябре - фото 2

От Rockstar Games можно ожидать чего угодно, однако относиться к «лунным тизерам» стоит со скепсисом. Что действительно может намекнуть на скорое объявление новой информации о GTA 6, так это звонок издателя в лице Take-Two Interactive для общения с инвесторами. Он ожидается 6 ноября.

Поклонники отмечают, что информация о переносе Red Dead Redemption 2 и дата объявления премьеры первого трейлера GTA 6 появились именно в те дни, когда Take-Two отчитывалась о квартальных доходах. Таким образом что-то новенькое по самой ожидаемой игре может появиться в ближайшие дни.

Что касается официальной и известной информации, то GTA 6 выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series. В игровой индустрии ожидают, что боевик повысит ценовую планку на свежие релизы.