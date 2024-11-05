Мозг создателя Yakuza взорвался в музыкальном клипе в честь годовщины собственной студии

Тосихиро Нагоси известен за создание серии Yakuza (Like a Dragon). Однако в 2021 году он покинул Sega и в начале 2022 года вместе с другими ветеранами компании объявил об открытии Nagoshi Studio. За прошедшее время студия не выпустила и даже не анонсировала ни одной игры, однако это не помешало Тосихиро отпраздновать годовщину компании и рассказать об успехах.

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С момента основания Nagoshi Studio прошло три года. Тосихиро вспоминает, как в самом начале в компании работало всего несколько человек, причём у них не было стационарного телефона или собственного сервера. Тогда главными целями стали поиск персонала и составление планов с дальнейшими действиями.

Примерно через полгода от момента основания Nagoshi стала походить на полноценную игровую студию. Новые и старые разработчики мечтали о будущем и собирались воплотить свои идеи в жизнь.

В честь третьей годовщины был показан музыкальный клип. В нём можно увидеть в прямом смысле «взрыв мозга» создателя Yakuza. Сама песня на фоне повествует о том, как можно «изменить мир» с помощью своего сердца и историй, которые позволяют другим людям мечтать.

Прямо сейчас в компании трудится более 80 сотрудников. Увы, у Nagoshi Studio до сих пор нет времени на то, чтобы представить свою первую игру общественности. Разработчики ежедневно усердно трудятся и постоянно готовы к изменениям и новым технологиям, которые они внедряют в рабочий процесс.

«Как бы ни менялись технологии и методология, наша вера в то, что каждый сотрудник является самостоятельной личностью, не изменилась. Мы будем продолжать придерживаться этой веры, поскольку стремимся к достижению наших высоких идеалов. Спасибо вам за вашу неизменную поддержку», — подытожил Нагоси.

Напомним, что дебютная игра Nagoshi Studio должна быть похожа на фильмы Квентина Тарантино. Также Нагоси обещает не предавать поклонников и продолжать заниматься одиночными сюжетными играми. При этом разработчик не будет создавать что-то «в точности такое же», как его предыдущие проекты.