Metal Slug Tactics и Harold Halibut пополнят подписку Game Pass в начале ноября
Microsoft объявила список игр, которые пополнят подписку Game Pass на разных тарифах в первой половине ноября. Во-первых, с 5 ноября в PC Game Pass станут доступны стратегии StarCraft Remastered и StarCraft 2, о чём стало известно ещё в прошлом месяце. Что касается остальных ноябрьских новинок, то они следующие:
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Metal Slug Tactics (консоли и PC) — с 5 ноября, в день релиза;
- Goat Simulator Remastered (Xbox Series и PC) — с 7 ноября;
- Microsoft Flight Simulator 2024 (Xbox Series и PC) — с 19 ноября.
- Game Pass Standard
- Go Mecha Ball (консоли) — с 6 ноября;
- Harold Halibut (Xbox Series) — с 6 ноября;
- The Rewinder (консоли) — с 6 ноября;
- Turnip Boy Robs a Bank (консоли) — с 6 ноября.
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Что касается игровых бонусов для подписчиков Game Pass, то в этом месяце они получились скудными. Прямо сейчас можно забрать 1600 очков очков UFC в спортивном симуляторе EA Sports UFC 4.
А с 15 ноября подписчику Game Pass покинут следующие игры:
- Dicey Dungeons;
- Dungeons 4;
- Goat Simulator;
- Like a Dragon: Ishin!;
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name;
- Persona 5 Tactica;
- Somerville.