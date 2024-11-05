Metal Slug Tactics и Harold Halibut пополнят подписку Game Pass в начале ноября

Microsoft объявила список игр, которые пополнят подписку Game Pass на разных тарифах в первой половине ноября. Во-первых, с 5 ноября в PC Game Pass станут доступны стратегии StarCraft Remastered и StarCraft 2, о чём стало известно ещё в прошлом месяце. Что касается остальных ноябрьских новинок, то они следующие:

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Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Metal Slug Tactics (консоли и PC) — с 5 ноября, в день релиза;

Goat Simulator Remastered (Xbox Series и PC) — с 7 ноября;

Microsoft Flight Simulator 2024 (Xbox Series и PC) — с 19 ноября.

Game Pass Standard

Go Mecha Ball (консоли) — с 6 ноября;

Harold Halibut (Xbox Series) — с 6 ноября;

The Rewinder (консоли) — с 6 ноября;

Turnip Boy Robs a Bank (консоли) — с 6 ноября.

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Что касается игровых бонусов для подписчиков Game Pass, то в этом месяце они получились скудными. Прямо сейчас можно забрать 1600 очков очков UFC в спортивном симуляторе EA Sports UFC 4.

А с 15 ноября подписчику Game Pass покинут следующие игры: