Baldur’s Gate 3 и более 50 игр получат обновление для PlayStation 5 Pro уже 7 ноября

Sony рассказала об играх, которые получат обновление с улучшениями для PlayStation 5 Pro уже в момент появления консоли на прилавках 7 ноября. Стоит отметить, что как минимум для некоторых из них, вроде Alan Wake 2, уже выпустили соответствующий патч — игрокам лишь нужно запустить триллер на улучшенной консоли.

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Список игр с поддержкой PS5 Pro получился поистине внушительным. Среди них есть как проекты внутренних студий Sony, включая Marvel’s Spider-Man 2 с её раскритикованными улучшениями, так и игры партнёров. Среди таких можно выделить Baldur’s Gate III, Assassin’s Creed Mirage, Dead Island 2, Hogwarts Legacy и не только. Полный список находится под спойлером.

Также PlayStation 5 Pro уже попала в руки различных блогеров и не только. Это помогло узнать полные характеристики улучшенной консоли, а теперь оценкой новинки занялись и эксперты Digital Foundry. В свежем ролике они показали распаковку Pro-консоли и обсудили спецификации устройства.

Например, эксперты удивились заметно возросшей мощности в 16,7 терафлопс. Также было показано сравнение всех версий PlayStation 5: стандартной из 2020 года, Slim-версии из 2023 года и Pro-консоли. Без дисковода PS5 Pro слегка шире Slim-версии, а вот высота получилась практически идентичной оригинальной PS5.