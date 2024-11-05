Astro Bot поборется с Helldivers 2 и Tekken 8 за звание игры года Golden Joystick Awards

Стали известны игры, которые поборются за звание игры года (Ultimate Game of the Year) на церемонии награждения Golden Joystick Awards 2024. Список получился обширным и разнообразным, хотя для некоторых игроков он может показаться крайне спорным. Претендентами на звание игры года стали:

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Astro Bot;

Final Fantasy VII Rebirth;

Helldivers 2;

Silent Hill 2 Remake;

Tekken 8;

Animal Well;

Balatro;

Black Myth: Wukong;

Call of Duty: Black Ops 6;

Dragon Age: The Veilguard;

Metaphor: ReFantazio;

Satisfactory.

Выбирать победителя будут простые игроки — голосование на сайте GamesRadar уже открыто и продлится до 8 ноября. Организаторы Golden Joystick Awards отметили, что в этом году голосование в разных номинациях привлекло свыше 10 миллионов голосов — это новый рекорд.

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После завершения голосования предстоит ждать до 21 ноября — именно тогда пройдёт трансляция, на которой объявят победителей. Кроме голосования за лучшую игру 2024 года, представлена ещё одна номинация — лучшая адаптация видеоигры. На ней можно проголосовать за сериал «Фоллаут», фильм «Бордерлендс», аниме Tomb Raider и другие экранизации.

Что касается голосования за лучшую игру 2024 года, то номинантами не стал ряд других запоминающихся игр. К примеру, за почётное звание не смогли побороться Dragon’s Dogma 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Like a Dragon: Infinite Wealth. Однако не исключено, что они будут представлены на голосовании других церемоний.