В копилке Warhorse Studios более 8 млн проданных копий первой Kingdom Come: Deliverance
Warhorse Studios сообщила отличную новость: тираж Kingdom Come: Deliverance успел превысить 8 млн копий.
В последний раз о продажах первой части рассказывали в феврале этого года. Тогда, к шестой годовщине игры, было продано более 6 млн копий.
С того момента тираж игры увеличился на 2 млн — на это ушло около девяти месяцев.
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Следующим релизом Warhorse Studios станет Kingdom Come: Deliverance 2 — она выходит 11 февраля 2025 года для PC, PS5 и Xbox Series.
В журналистских превью грядущую новинку хвалят за масштаб и аутентичность. Первый стрим по игре пройдёт сегодня вечером.
Ранее создатель Kingdom Come: Deliverance Дэниел Вавра признался, что толчком к созданию игры послужила несправедливость в связи с отсутствием исторических видеоигр.