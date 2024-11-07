5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Homicipher

Хоррор point-and-click приключение о расшифровке загадочного языка странных монстров. Героиня Homicipher просыпается в темном, запутанном подземелье, где рыщут таинственные фигуры. Они говорят на непонятном языке, который предстоит расшифровывать, находя предметы и намеки в окружении. Сюжет разветвляется в зависимости от решений игрока и, потенциально, предлагает романтический элемент — если правильно подбирать реплики в разговорах с монстрами.

Sulfur

Sulfur — гибрид шутера от первого лица и RPG, совмещающий много привычных идей. Процедурно генерируемое оружие и локации, подземелья, крафтинг… Но мрачный реализм игра заменяет ярким, дружелюбным арт-дизайном. Sulfur пока только вышла в ранний доступ: проект со временем получит новые карты, снаряжение, оружие и многое другое.

Fruitbus

В Fruitbus игроку предстоит совершить путешествие по уютному открытому миру в собственном фудтраке, попутно собирая ингредиенты для вкусных блюд и обслуживая голодных посетителей. Грузовичок можно украшать большим набором милых предметов, но для того, чтобы открыть их, надо заслужить хорошую репутацию среди клиентов. А репутацию невозможно получить без вкусной и необычной еды — приготовьтесь к кулинарным экспериментам!

Tostchu

Tostchu — ретро-хоррор в стилистике PS1, где игрок заправляет небольшим кафе в отдаленной части Турции. Клиентов нужно угощать тостами, готовить им сэндвичи и поддерживать беседу… Но так как игра все-таки хоррор, рано или поздно комфортную рутину нарушат странные события. Хотя авторы сразу предупреждают, что не нужно бояться скримеров: Tostchu делает акцент на саспенс.

Clock Tower Rewind

Хоррор-приключение Clock Tower изначально вышло в 1995 году. Оно не стало таким же известным, как, например, Resident Evil, но определенно повлияло на развитие жанра в Японии. А теперь студия WayForward выпустила переиздание оригинальной игры, адаптированное под современные платформы. Игроков ждут quality-of-life улучшения, новые кинематографичные ролики, музыка и дополнительные материалы, включая интервью с разработчиками.