BioWare выпустит первый патч для Dragon Age: The Veilguard на этой неделе

BioWare готовит первый патч для Dragon Age: The Veilguard. Его релиз ожидается позднее на этой неделе для всех актуальных платформ.

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По словам разработчиков, первый патч будет включать в себя «некоторые исправления ошибок, незначительные изменения баланса и ряд мер по решению проблемы частых вылетов». Некоторые примеры:

исправление бага, когда некоторые настройки кастомизации Инквизитора некорректно отображались в определённой сцене; решение проблемы «серых» параметров DLSS на Nvidia GPU 40-й серии (только для PC); исправление бага, приводящего к сбросу очков навыков компаньонов.

Полный патчноут будет доступен на релизе. Напомним, что эксперты Digital Foundry высоко оценили версии Dragon Age: The Veilguard как для PC, так и для консолей.

Dragon Age: The Veilguard доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Она получила хорошие оценки журналистов и «в основном положительный» пользовательский рейтинг в Steam.

The Veilguard, ставшая для BioWare символом возвращения к корням, успела поставить рекорды по пиковому онлайну на платформе Valve для BioWare и EA. Показатель приблизился к 90 тыс игроков одновременно.