Геймдизайнер The Division стал новым творческим директором Star Wars Outlaws

У Star Wars Outlaws сменился творческий директор — напомним, что с релиза игры прошло чуть больше двух месяцев.

© скриншот

Должность, которую до этого занимал Джулиан Герити (он переключился на The Division 3), отошла ветерану Massive Entertainment Дрю Рехнеру. В прошлом он работал заместителем геймдиректора Avatar: Frontiers of Pandora и The Division 2: Warlords of New York, ведущим дизайнером искусственного интеллекта в The Division 2 и геймдизайнером The Division.

«Я очень рад вступить в должность творческого директора Star Wars Outlaws и работать с невероятной командой Massive Entertainment, нашими талантливыми студиями-партнёрами по всему миру и Lucasfilm Games.

Я хотел бы лично поблагодарить вас, наше сообщество, за ваш положительный приём игры. Мы видим и любим все фан-арты, комментарии и ролики, которые создаются по игре, и продолжаем радоваться и вдохновляться ими. Мы искренне надеемся, что вы наслаждаетесь своим путешествием по Внешнему Кольцу с Кей и Никсом», — написал Рехнер.

Поддержка Star Wars Outlaws продолжается, и Рехнер обещает больше улучшений в трёх ключевых областях:

сражения — их хотят сделать более глубокими и увлекательными, вознаграждая игроков за тактику и точность; стелс — здесь разработчики хотят улучшить систему обнаружения игроков противниками и предоставить больше свободы во время прохождения; управление персонажем — его собираются сделать более отзывчивым и последовательным. Напомним, что Star Wars Outlaws не оправдала ожиданий Ubisoft, но компания настроена позитивно и ожидает привлечь к игре «большую аудиторию в праздничный сезон».

Уже 21 ноября Star Wars Outlaws получит четвёртое обновление, первое сюжетное дополнение Wild Card и релиз в Steam.