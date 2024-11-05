Dragon Age: The Veilguard оставила фанатов Mass Effect без больших новостей в «День N7»

Фанатов Mass Effect по всему миру может разочаровать новость о том, что грядущий «День N7» не принесёт каких-то больших новостей о серии, включая Mass Effect 4.

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В BioWare предупредили, что в этом году «День N7» будет «тише» из-за релиза Dragon Age: The Veilguard.

«Мы надеемся, что все с наслаждением проводят время в DragonAge: The Veilguard. Осталось всего несколько дней до N7 Day, и в этом году он пройдёт тише из-за релиза The Veilguard. Но обязательно заглядывайте, чтобы немного повеселиться!» — сообщила BioWare.

«День N7» или N7 Day — это ежегодный неофициальный праздник Mass Effect, который отмечается 7 ноября. В прошлом году, к примеру, на «День N7» выпустили полуминутный тизер и официальный арт новой Mass Effect. В 2022 году показали тизер с голосом Лиары и свежий концепт-арт, а в 2021 году — постер с «Гетом».

В 2020 году фанатов порадовали сразу двумя анонсами — новой части серии и ремастера трилогии Mass Effect.

Релиз Mass Effect 4 ещё далеко — его ожидают не раньше 2026 года или вовсе в 2029 году. Над новинкой работают ветераны оригинальной трилогии, которые обещают повторить «зрелый тон» первых трёх игр.