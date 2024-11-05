Создатель Rayman Мишель Ансель обсудил свое возвращение к работе с Ubisoft на фоне критики

Геймдизайнер Мишель Ансель, создавший Beyond Good & Evil и Rayman, обсудил возобновление сотрудничества с Ubisoft после своего ухода из игровой индустрии в 2020 году.

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Напомним, что Ubisoft официально возвращается к серии Rayman с Анселем в качестве консультанта. И если первая часть новости получила позитивный отклик, то вторую встретили с долей критики.

Дело в том, что после ухода Анселя из индустрии французское издание Libération опубликовало материал, который обвинил геймдизайнера в неэффективных и «токсичных» принципа работы. Сам Ансель тогда заявил, что подобные обвинения являются ложью.

Теперь, когда стало известно о возвращении разработчика к работе с Ubisoft, в сети появились предположения о том, что новость обрадовала далеко не всех сотрудников компании. Ансель не оставил в стороне эти замечания и выразил желание публично подискутировать с авторами продолжающихся «хейтерских» высказываний в его сторону. Кроме того, он готов обратиться в суд, если это потребуется.

Он также посоветовал добиваться правосудия всем корпоративным жертвам (прим. — не своим), а не делиться непроверяемой информацией с ютуберами и журналистами.

Создатель Rayman Мишель Ансель обсудил своё возвращение к работе с Ubisoft на фоне критики - фото 1

Фото: Мишель Ансель/Nintendo UK

«Всем жертвам — соберитесь вместе и добивайтесь правосудия вместо того, чтобы анонимно связываться с ютуберами или журналистами, которые только и ждут возможности продвинуть свой канал и подстегнуть своё эго, поэтому и хватаются за непроверяемую информацию, подавая её через крутой монтаж и модные шуточки», — высказался Ансель.

Говоря конкретно о Rayman, Ансель признался, что очень рад возвращению серии и тому, что к нему обратились за консультацией. К сожалению, он не стал вдаваться в подробности.

А ещё Ансель выразил надежду, что распущенная команда метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown когда-нибудь сможет снова собраться и создать «заслуженный» сиквел. По его словам, успех таких проектов «связан с рождением сильного коллектива».

«Это бесценно. Возможно, когда-нибудь руководство это поймёт!» — заявил Ансель.

Сам Ансель продолжает заниматься своими личными проектами по изучению дикой природы и животных по всему миру. Что касается возрождения Rayman, то сам проект находится на ранней стадии — по слухам, это может быть ремейк оригинальной Rayman.