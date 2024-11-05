Авторы Call of Duty: Black Ops 6 показали три новые мультиплеерные карты

Создатели Call of Duty: Black Ops 6 показали небольшой тизер трёх новых карт для мультиплеера, которые появятся в первом сезоне.

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Сам сезон стартует с 14 ноября и, по словам разработчиков, перенесёт игроков в «преступное подполье». Новые мультиплеерные карты:

Hideout (6v6); Extraction (6v6); Heirloom (6v6 и 2v2).

Ранее Activision пообещала в первом сезоне Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone «колоссальное количество бесплатного контента»: новые мультиплеерные карты и режимы новая карта для зомби-режима, внедрение в Warzone системы передвижения Omnimovement, оружия из Black Ops 6 и не только.

Call of Duty: Black Ops 6 стала для Microsoft крупнейшим релизом в истории серии, а продажи всей серии превысили 500 миллионов копий. Тем временем Call of Duty Mobile достигла 1 млрд загрузок.

А в Digital Foundry сравнили производительность Call of Duty: Black Ops 6 на старых и новых консолях.