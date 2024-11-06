"Смута" не выйдет на PlayStation и Xbox из-за санкций

Российская экшен-RPG «Смута» не выйдет на PlayStation и Xbox в ближайшее время из-за санкций, несмотря на высокий интерес со стороны игроков. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заявление главы студии Cyberia Nova Алексея Копцева.

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«Мы доработали игру полностью. И думаем о продолжении. Это будет новая игра. Тоже историческая, нам есть о чем рассказать. Знаем, что есть запрос поиграть в «Смуту» на приставках, но пока этого сделать не получится из-за санкций», — заявил Копцев журналистам.

Разработчики не собираются выпускать обновления для игры каждые полгода, так как полностью доработали «Смуту». Кроме того, в Cyberia Nova уже думают о создании новой игры, посвященной другой исторической эпохе России, подробности о которой появятся позже.

Работа над «Смутой» велась два года, в том числе при поддержке пяти исторических консультантов. За первые полгода игру скачали около миллиона человек. Разработчики улучшили проект на основе многочисленных отзывов игроков. Копцев признался, что больше всего замечаний от игроков было по боевой системе.