Уральский геймер развел девушек на миллионы рублей ради Dota 2

Житель Сухого Лога Свердловской области обманул нескольких студентов на несколько миллионов рублей ради игры Dota 2, пишет E1.ru со ссылкой полицию Екатеринбурга. Геймер хотел торговать виртуальными предметами, а девушки отправляли ему сбережения, чтобы помочь.

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Он говорил, что много зарабатывает перепродажей виртуальных предметов, и ему нужны деньги на комиссию, чтобы вывести заработок. Жаловался, что у него много долгов, финансовые трудности, — отметила знакомая одной из пострадавших.

По ее словам, девушка взяла кредит на 1,5 млн рублей под залог квартиры. До этого она переводила сотни тысяч рублей. Молодой человек обещал вернуть деньги, но так этого не сделал. Еще одной пострадавшей стала новая возлюбленная геймера. Она перечислила ему почти полмиллиона рублей.

Обманутые девушки решили обратиться в полицию. Геймера задержали. Его подозревают в мошенничестве. Следователи предполагают, что молодой человек выстраивал доверительные отношения со студентками и выпрашивал деньги для торговли в игре. Сейчас правоохранители ищут других пострадавших.

Ранее полиция Петербурга задержала уроженца Хабаровской области. Он и его знакомые обманывали семьи военных и самих участников спецоперации. Злоумышленники под видом помощи в оформлении льгот получали деньги и исчезали.