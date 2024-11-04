Автор Silent Hill 2 рассказал, какой русский писатель повлиял на сюжет игры

Знаменитый японский разработчик Масахиро Ито продолжает раскрывать секреты франшизы Silent Hill. На этот раз он признался в любви к русской культуре и сообщил, что один из отечественных писателей оказал огромное влияние на сюжет второй части серии:

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"Причина, по которой я часто использую русский язык в своих работах, в том, что я изучал творчество русских художников-авангардистов, когда учился в художественном университете, и моя прабабушка была русской. Кроме того, «Преступление и наказание», написанное русским писателем Федором Достоевским, послужило одним из источников вдохновения для сюжета Silent Hill 2".

В комментариях многие пользователи поблагодарили Масахиро за чудесные и необычные игры. Хотя, конечно же, нашлись и такие геймеры, которые обвинили разработчика в «российской пропаганде» и заявили, что «русская культура не имеет права на существование».

Ранее студия Bloober Team выпустила ремейк Silent Hill 2. Игра пришлась по вкусу как критикам, так и простым геймерам.