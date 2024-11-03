На умном будильнике Nintendo запустили Doom

Энтузиасты научились взламывать прошивку умного будильника Nintendo Alarmo, что позволило им устанавливать на устройство нестандартное ПО. «Белый» хакер, выступающий под ником GaryOderNichts, решил воспользоваться этой возможностью, чтобы установить на будильник классический шутер с видом от первого лица – Doom. Результатом своей затеи энтузиаст поделился в своем профиле в соцсети X (Twitter).

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GaryOderNichts сделал это после многочисленных просьб подписчиков – изначально хакера интересовала лишь возможность будильника и установка на него стороннего контента. Например, сперва он лишь спроецировал на устройство фотографию кота.

Увы, как минимум сейчас в Doom на Alarmo нет поддержки звука. Также для запуска образ полной версии игры должен быть сжат. При желании можно запустить бесплатную версию Doom с первым эпизодом – для этого не потребуется дополнительных урезаний. Это можно сделать самостоятельно, о чем хакер рассказал в своем блоге.

Приобрести Alarmo пока могут лишь подписчики Nintendo Switch Online за $99 (примерно 9,7 тыс. руб. по курсу на 3 ноября 2024 года, – «Газета.Ru»). В открытую продажу будильник поступит в 2025 году.

Nintendo Alarmo – это умный будильник, разработанный и произведенный компанией Nintendo. Он был выпущен ограниченным тиражом 10 октября 2024 года.