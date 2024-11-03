Полные характеристики PlayStation 5 Pro раскрыли до появления консоли на полках

До появления PlayStation 5 Pro на полках магазинов остаётся несколько дней — консоль поступит в продажу 7 ноября. Однако некоторые уже смогли заполучить заветные устройства и поделиться дополнительными подробностями. Например, выяснились полные спецификации улучшенной консоли.

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Процессор — x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 ядер, 16 потоков;

Графический чип — чип RDNA с производительностью 16,7 терафлопс;

Оперативная память – GDDR6 16 ГБ (для работы с графикой) + DDR5 2 ГБ (для работы с операционной системой);

Мощность – 390 Вт;

Для хранения данных – SSD-накопитель объёмом 2 ТБ.

Для сравнения, стандартная PlayStation 5 может предложить 10 терафлопс. По данным Sony, из-за увеличения мощности рендеринг на PS5 Pro будет происходить на 45% быстрее.

А ещё один пользователь, заполучивший PS5 Pro, рассказал об одной из особенностей внутреннего устройства консоли. При снятии боковой панели можно сразу же обнаружить отсек для CMOS-батарейки материнской платы. Инженеры Sony решили упростить к ней доступ обычным геймерам — для замены понадобится лишь отвёртка и новая батарейка.