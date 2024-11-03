T1 стала пятикратным чемпионом мира после победы на Worlds 2024 по League of Legends

Завершился чемпионат Worlds 2024 по League of Legends. Его победителем стала T1, поставив новый рекорд в истории игры. Теперь коллектив является пятикратным чемпионом мира, чего ранее не смогла достигнуть ни одна команда. Также пятикратным чемпионом мира стал её игрок Faker.

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В финальном матче T1 одолела Bilibili Gaming. На это ушло целых пять игр. Первую забрала BLG, однако вскоре T1 смогла адаптироваться и сразить противников на второй карте. На третьей карте T1 вновь проиграла, однако в следующий раз смогла пробиться сквозь оборону BLG. Эпохальным финалом стала пятая игра, где T1 одолела противников и забрала главный приз чемпионата мира.

Победа принесла команде не только честь и славу, но и серьёзный куш — 445 тысяч долларов. Стоит отметить, что победа над Bilibili Gaming была «реваншем». Весной этого года обе команды сталкивались на турнирах MSI, где BLG одерживала верх над оппонентами.

Что касается самого Worlds 2024, то трансляции матчей привлекли к себе огромное внимание. Выделилась и церемония открытия. В этом году стрим смотрело свыше 4,2 миллиона зрителей, что помогло побить рекорд 2022 года — тогда открытие чемпионата смотрело 3,3 миллиона человек.