Продюсер Final Fantasy XIV хотел бы увидеть переиздание классических игр Square Enix

Наоки Ёсида, руководитель и продюсер разработки Final Fantasy XIV, выразил желание увидеть переиздание классических RPG для PlayStation — Vagrant Story (2000) и Final Fantasy Tactics (1997). Обе игры, разработанные Square Enix, получили высокую оценку критиков и фанатов, но с тех пор не получали значительных переизданий.

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Ёсида подчеркнул важность сохранения доступа к этим играм для будущих поколений. Хотя он не является большим сторонником ремейков, разработчик считает, что переиздание с использованием современных технологий позволит большему количеству людей насладиться этими классическими играми.

Несмотря на энтузиазм Ёсиды, в настоящее время переиздания не планируются. Создатель игр Ясуми Мацуно также опроверг слухи о разработке ремастера Final Fantasy Tactics.

Будущее Vagrant Story и Final Fantasy Tactics хоть и остается неопределенным, но желание Ёсиды и фанатов, возможно, подтолкнет Square Enix к пересмотру этого вопроса.

Помимо этого, Ёсида поделился желанием сыграть в продолжение Parasite Eve. Игра также является классикой Square Enix. Она вышла в далеком 1998 году и получила положительные отзывы критиков и геймеров.

К слову о ремастерах. На днях Джон Эплер, креативный директор BioWare, сообщил, что студия не исключает появления переизданий прошлых игр Dragon Age.