Хоррор Phasmophobia продался тиражом свыше 20 миллионов копий на PC и консолях

Разработчики из Kinetic Games объявили о достижении важной отметки — тираж кооперативного хоррора Phasmophobia превысил 20 миллионов копий. Учитываются как продажи на PC, где игра вышла в 2020 году, так и тираж версий для PlayStation 5 и Xbox Series — там хоррор появился 29 октября, вскоре после добавления хэллоуинских новинок.

© Игромания.ру

В честь достижения знаковой отметки разработчики показали открытку с благодарностью всем игрокам и изображением кровавой Луны. Заодно геймерам, которые до сих пор не купили Phasmophobia, предложили это сделать — в Steam хоррор отдают со скидкой в рамках хэллоуинской распродажи. Она продлится до вечера 4 ноября.

Геймеры также поздравили разработчиков и отметили, насколько им интересно играть в Phasmophobia. В Steam игра получила крайне положительные пользовательские отзывы. В них хвалят уникальный опыт кооперативного взаимодействия и попытки защититься от призраков с помощью подручных предметов.

К слову, Phasmophobia до сих пор находится в раннем доступе. В момент полноценного релиза разработчики хотят обновить механику охоты, добавят новых призраков, взаимодействия и не только. После этого хоррор также продолжит получать контентные обновления.