Серверы The Elder Scrolls: Legends закроют в январе 2025 года

Студия Bethesda объявила о закрытии своей карточной игры The Elder Scrolls: Legends. Игру уже удалили из Steam, а серверы прекратят работу 30 января 2025 года.

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Legends запустили в 2017 году, и она должна была стать прямым конкурентом Hearthstone от Blizzard. Но, несмотря на многочисленные обновления, достичь этой цели не удалось. И уже в 2019 году разработчики прекратили поддерживать игру.

Теперь же, после снижения количества игроков, Bethesda приняла решение о полном закрытии игры. До 30 января все внутриигровые товары будут доступны за 1 золото. Но стоит учесть, что все покупки после отключения серверов будут потеряны.

На данный момент культовая игровая студия занята разработкой The Elder Scrolls 6. Поклонники серии игр ведут отсчет с момента анонса шестой части весьма интересными способами. Так, YouTube-блогер Sidek ежедневно убивал одного из неигровых персонажей Skyrim.