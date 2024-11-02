Постапокалиптическая Showa American Story выйдет в 2025 году

Игра Showa American Story, сочетающая в себе элементы ролевой игры, романтики и постапокалиптического сеттинга, выйдет на PlayStation 5 и ПК в 2025 году. Об этом сообщили в новом пятиминутном трейлере.

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В нем представлен новый босс — 6-метровый Сёгун на большой ездовой лошади, напоминающей жирафа. Он может летать и использовать свой большой щит в качестве оружия против игроков. Помимо этого, показали больше геймплейных кадров.

Игрокам предстоит отправиться в путешествие по постапокалиптической Америке в роли Тюко Тигуса, сражаясь с зомби и другими существами, используя различные виды оружия. Путешествие охватит такие города, как Новый Йокогама (Голливуд), Сан-Франциско, Лас-Вегасе и Нео-Токио-4 (Остин, Техас).

Ранее разработчики также анонсировали и версию для PS4, но затем отказались от выпуска игры на предыдущем поколении консолей Sony.

Игр в мире постапокалипсиса в 2025 году становится больше. Так, в марте должен состояться релиз ролевого боевика Atomfall.