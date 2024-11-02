Толчком к созданию Kingdom Come: Deliverance послужило отсутствие исторических видеоигр

Создатель Kingdom Come: Deliverance Дэниел Вавра признался, что вдохновением для игры послужила несправедливость в связи с отсутствием исторических видеоигр.

© скриншот

«В целом, меня очень раздражало то, что вообще не было исторических видеоигр», — подчеркнул разработчик.

Вавра отмечает, что, несмотря на популярность исторических тем в кино и литературе, в игровой индустрии доминировали фэнтезийные проекты. Он столкнулся с консерватизмом, когда предлагал идею исторической игры без монстров, но был уверен, что на рынке есть спрос на реалистичные средневековые приключения.

Kingdom Come: Deliverance, вышедшая в 2018 году, доказала правоту Вавры. Игра, действие которой разворачивается в Богемии XV века, получила признание критиков и продалась тиражом более 6 миллионов копий.

На данный момент команда игры трудится над сиквелом, который должен выйти в феврале 2025 года. Почти в это же время намечен релиз Assassinʼs Creed Shadows, действие в которой развернется в средневековой Японии. Недавно продюсер серии игр от Ubisoft высказался по поводу критики, разгоревшейся вокруг чернокожего самурая и женщины-ниндзя.