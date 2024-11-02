Продюсер Assassinʼs Creed сравнил нападки на Shadows с «обрушением демократии»

Исполнительный продюсер франшизы Assassinʼs Creed Марк-Алексис Кете защитил выбор главных героев в Assassin’s Creed Shadows, подвергшийся критике со стороны части онлайн-сообщества.

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Продюсер осудил попытки недобросовестных комментаторов сорвать работу творческих коллективов, стремящихся рассказывать истории с разнообразными персонажами. При этом он сравнил нападки в сторону игры с «обрушением демократии».

«Демократии рушатся, когда хорошие люди решают молчать. То же самое, я думаю, относится и к нашей творческой свободе, когда мы позволяем страху подавлять наши голоса», — резюмировал Кете.

Он подчеркнул, что Assassinʼs Creed всегда стремился исследовать всю палитру человеческой истории, включая разнообразие персонажей. В Shadows это выражается в выборе главных героев: японской женщины-воина Наоэ и чернокожего самурая Ясуке. Несмотря на споры, вызванные включением этого героя в игру, Кете настаивает, что истории Наоэ и Ясуке отражают сложность и взаимосвязанность общей истории, демонстрируя, как разные культуры и роли взаимодействовали в прошлом.

«Присутствие Ясуке в японской истории является фактом, так же реальны и истории женщин, которые бросали вызов общественным ожиданиям и брали в руки оружие во времена конфликтов», — сказал Кете.

Франшиза, по его словам, всегда представляла протагонистов из разных расовых, этнических и гендерных групп, начиная с Альтаира и заканчивая Авелин. И приверженность инклюзивности основана на исторической достоверности и уважении к различным точкам зрения, а не на следование современным повесткам:

«Они боролись за свободу, знания и право прокладывать свой собственный путь, так же как мы боремся за то, чтобы рассказывать важные истории в мире, который становится все более разделенным».

Игра должна выйти в феврале 2025 года. Ранее ее выход планировался в ноябре текущего года.