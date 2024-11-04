Названы самые популярные версии Windows среди геймеров

Согласно последнему исследованию Steam, более половины пользователей игровой платформы выбрали Windows 11 в качестве основной операционной системы. Это составляет 51,97% от общего числа геймеров.

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На втором месте находится Windows 10, который предпочли 45,95% пользователей. Windows 7 занимает третье место с долей в 0,23%. В течение последних 30 дней доля Windows 11 увеличилась почти на 5%, в то время как доля устаревшей ОС снизилась на 3%.

Из отчета Steam также следует, что большинство пользователей используют компьютеры с 16 ГБ оперативной памяти, процессорами с частотой до 2,69 ГГц, видеокартами Nvidia GeForce RTX 3060 и мониторами с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Английский язык установлен как основной на 39% ПК, китайский — на 35%, а русский — на 10%.

Steam — это популярный сервис цифровой дистрибуции видеоигр и магазин, управляемый компанией Valve. Он был запущен в 2003 году и предлагает различные функции, включая автоматическое обновление игр, облачное хранилище для игрового прогресса, социальные сети и службы потоковой передачи игр.