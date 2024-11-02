Новая Dragon Age стала для BioWare символом возвращения к корням

По словам руководителя BioWare Гэри Маккея, новая часть Dragon Age: The Veilguard знаменует возвращение студии к истокам после провалов Anthem и Mass Effect: Andromeda.

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Руководство BioWare осознало необходимость переосмысления подхода к разработке игр. Dragon Age, изначально задуманная как многопользовательская игра, была перезапущена несколько раз, прежде чем студия совместно с EA решила вернуться к классической одиночной РПГ.

«Мы поняли, что нужно вернуться к тому, что мы действительно хорошо умеем делать», — объясняет Маккей.

Это решение было продиктовано не только желанием вернуть доверие фанатов, но и успехом других проектов EA, таких как Star Wars Jedi: Fallen Order, доказавших, что одиночные игры по-прежнему востребованы.

В течение трех с половиной лет BioWare фокусировалась на разработке Dragon Age: The Veilguard. Например, разработчики отказались от перезапуска Anthem, давшей старт «черной полосе» в истории студии.

Результаты принятых мер, похоже, оправдали ожидания. Dragon Age: The Veilguard получила положительные отзывы критиков и уже показала неплохие показатели в Steam, хотя точные данные о продажах пока не разглашаются. Студии теперь остается наблюдать за реакцией геймеров. О выпуске DLC пока говорить рано, так как студия намерена с новыми силами взяться за Mass Effect 4, работа над которой находилась на паузе из-за привлечения команды к игре про драконов и древних эльфийских богов.

Руководитель некогда легендарной BioWare также подчеркивает, что выход The Veilguard — это не просто релиз, а «символ возрождения BioWare», возвращающейся к своим корням — глубоким историям, сложным персонажам и значимому выбору игрока.