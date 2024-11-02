В Fortnite стартует обновленная вторая глава со Снупп Доггом и обувью от Nike Jordan

Компания Epic Games объявила о релизе обновленной версии второй главы Fortnite с подзаголовком «Ремикс», предлагающей игрокам пережить ностальгические моменты. Новый сезон стартует в субботу, 2 ноября.

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По официальной информации, игровая карта года преобразится и будет дополнена тематическими элементами. Вдохновением для них стали культовые фигуры хип-хоп культуры. Так, Снуп Догг возглавит Агентство, Эминем откроет ресторан «Мамины спагетти», а Ice Spice трансформирует Акулий остров в Спайсберг.

В «Ремиксе» будут новые функции, включая возможность персонализации внешнего вида персонажа с помощью обуви, например, от Nike и Jordan. Первая пара появится 12 ноября. При запуске обувь можно будет сочетать с более чем 500 скинов, но к весне 2025 года их количество вырастет в разы. Будут коллаборации и с другими брендами.

Отметим, что в течение сезона будут проводиться еженедельные события, включающие тематические испытания с участием легендарных рэперов и возможность получить мифическое оружие. Финальное запланировано на 30 ноября в 22:00 по МСК. Его посвятили памяти рэпера Juice WRLD.

Запустили и новый пропуск с более чем 70 наградами и эксклюзивными скинами. Действовать он будет четыре недели. Кстати, ранее разработчики сообщили, что в игру добавят объединенную прокачку боевых пропусков. Теперь игроки будут повышать их уровень, зарабатывая опыт в любых режимах.