Братья Марио исполнили пиратскую песню в новом трейлере Mario & Luigi: Brothership

Nintendo поделилась новым видео по своей новой игре Mario & Luigi: Brothership. В нем братья-водопроводчики исполняют оригинальную песню о своем предстоящем приключении.

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С выхода Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story — последней игры, посвященной Марио и Луиджи — прошло девять лет. В новой части братья отправятся на необычном парусном корабле в морское путешествие. Герои окажутся на самых разных и любопытных островах, встретят новых друзей и сразятся со своими врагами.

Эксклюзив на Nintendo Switch выйдет уже 7 ноября.