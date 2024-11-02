Игроки жалуются на качество оптимизации в «бете» Monster Hunter Wilds

1 ноября Capcom открыла бета-тестирование Monster Hunter Wilds. Игру опробовало уже более 463 тысячи человек, и главные негативные отзывы были связаны с низкой производительностью даже на мощных ПК и багом, из-за которого модели становятся низкополигональными.

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Компания отметила, что игра «уже находится лучшем состоянии по сравнению с бета-версией», а также собрала руководство по устранению неполадок. Однако лоу-поли персонажи и монстры так полюбились игрокам, что стали мемом.

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Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля 2025 года на PS5, Xbox Series и PC. Бета-тестирование игры закроется уже в понедельник, 4 ноября.