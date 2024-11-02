Rockstar обновит GTA 5 на PC c возможностями PS5 и Xbox Series в 2025 году

Rockstar в свежем сообщении к поклонникам Grand Theft Auto Online объявила, что в 2025 обновит версию Grand Theft Auto V для PC.

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Некоторые пользователи написали, что это произойдёт уже в начале следующего года, но в блоге разработчиков отмечен лишь 2025 год:

«Кроме того, в следующем году мы планируем исполнить ваше давнее желание и добавить особые возможности GTA Online на PlayStation 5 и Xbox Series X|S для пользователей на PC. За информацией об этих изменениях следите в новостной ленте Rockstar».

Точный список возможностей, которые уже реализованы на консолях текущего поколения и в следующем году появятся на PC, пока не сообщается. Ждём как минимум улучшения графики. Кроме того, скорее всего, игроки на PC получат доступ к подписке GTA+ и новому контенту.