Ремейк Dragon Quest III HD-2D получил релизный трейлер и превью

Авторы Dragon Quest III HD-2D Remake выпустили релизный трейлер приключения, которое заодно обзавелось и финальным превью.

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Релиз ремейка намечен на 14 ноября для PS5, Xbox Series, PC (Steam) и Nintendo Switch.

По сюжету, безмолвный главный герой должен стать на защиту мира после провала этой задачи его собственным отцом. Теперь протагонисту требуется победить тёмного лорда Барамоса с помощью трёх своих спутников.

По словам автора из Noisy Pixel, создатели ремейка проделали достойную работу над оригиналом, хотя заинтересовать им новичков франшизы будет довольно трудно. Во многом это связано с геймплеем, когда на общей карте не показывают монстров — они постоянно выскакивают на партию игрока будто бы из «воздуха».

Зато положительной оценки удостоилась презентация новинки — разработчики ремейка улучшили освещение, модели персонажей и тому подобные детали. Отдельно впечатляет переработанная карта мира, как своим масштабом, так и оформлением.

В превью издания заключили, что ремейк не пытается переизобрести формулу оригинала, поэтому больших сюрпризов тут ждать не стоит — но результат точно впечатлит любителей первой игры.