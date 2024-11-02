Создатели Dragon Age не исключают появление ремастера прошлых частей

Креативный директор Bioware Джон Эплер рассказал, что в компании не исключают появления ремастера прошлых частей Dragon Age после релиза Dragon Age: The Veilguard.

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Речь идёт об аналоге Mass Effect: Legendary Collection, которое в прошлом получила «соседняя» серия фирмы. Однако главной проблемой в случае Dragon Age может стать движок прошлых частей.

Dragon Age: Origins и Dragon Age 2 разрабатывали на собственном движке Eclipse, тогда как для создания Dragon Age: Inquisition использовали Frostbite. У Mass Effect был Unreal Engine, работать с которым намного проще.

Думаю, что я один из 20 человек в Bioware, которые ещё работали с Eclipse. Подобная задача не будет такой же лёгкой, как было с Mass Effect, но мы любим оригинальные игры [Dragon Age]. Никогда не говори никогда.

В том же интервью Эплер поведал, что в начале разработки Veilguard в игру хотели добавить мультиплеер, но затем отказались от этого. Во многом на это повлияли претензии фанатов к предыдущей части, где они не оценили те самые мультиплеерные элементы.

Из-за этого у Veilguard были переработаны разные системы, включая и компаньонов (число спутников сократили в геймплее с 3 до 2). Если бы игра получила мультиплеер, то в нём могла бы собираться группа из четырёх игроков.

Однако после изменения подхода авторы решили сосредоточить больше внимания на главном герое и общении между компаньонами. Относительно последнего пункта ранее тоже жаловались фанаты, которым не хватало разговоров между спутниками.

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоялся на PC, PS5 и Xbox Series вчера, 31 октября. Игра получила «в основном положительные» отзывы и стала крупнейшим релизом Bioware в Steam по показателям пикового онлайна.

А ещё бывший сценарист франшизы рассказал, что у Bioware есть секретный документ с общим сюжетом мира, где описывают и финал всей истории.