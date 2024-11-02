В новых роликах Exodus Мэттью Макконахи рассказывает о боевых медведях

На YouTube-канале ролевого экшена Exodus появилось несколько новых роликов, в которых Мэттью Макконахи («Джентльмены») рассказывает о фантастических существах вселенной.

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В первом видео игрокам поведают про «Пробудившихся медведей» (The Awakened bears) — в этой вселенной медведи ранее помогали колонизаторам, а теперь их часто используют в военных целях. Они могут не только сражаться на поле боя, но и помогать раннем солдатам.

Следом пользователям рассказали про существ Аркавир (The Arkavir), которых создали местные божественные сущности — уникальная биохимия монстров позволяет им адаптироваться под любые условия.

Поэтому их используют в качестве рабочей силы для добычи ресурсов без особой заботы о здоровье и подобных деталях. После выполнения задач их просто оставляют на планетах, где они трудились в шахтах.

Ещё игроки могут узнать про «Пробудившихся воронов» — существ, которых создали на основе мифов о воронах Одина.

В местном мире вороны должны решают всевозможные проблемы, к тому же они обладают отличной памятью.

Но когда они по ошибке оказались на другой планете, то память стала их проклятием. Ведь без помощи воронов люди начали активно совершать различные ошибки.

Последний ролик посвящён монстрам Ковенам (Koven), солдатам-рабам, которых создают жуткие небесные существа Мара-Яма (о них рассказывали ранее).

Саму Exodus разрабатывают для PS5, Xbox Series и PC, за сюжет отвечает автор сценария первых двух частей Mass Effect — Дрю Карпишин.