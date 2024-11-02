Моддер сократил кампанию Alien: Isolation до одной минуты в насмешку IGN

Автор модов Мэтт Филер выпустил новое творение, которое сокращает всю сюжетную кампанию Alien: Isolation до 46 секунд.

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По словам автора, он создал Impossible Campaign, чтобы «угодить IGN».

В попытке угодить IGN этот мод существенно сокращает продолжительность Alien: Isolation с помощью появления ксеноморфа на LV-426.

Проще говоря, мод был создан в качестве насмешки над рецензией игры от портала IGN, где хоррор получил 5.9 балла.

Тогда главная претензия автора текста Райана МакКафри заключалась в том, что игра получилась слишком длинной. И её однообразные элементы якобы сильно мешают хоррор-атмосфере.

Многие пользователи сети возмутились оценке ещё в 2014 году, и до сих пор рецензия автора считается одним из ярких примеров плохой игровой журналистики.

Филер сократил сюжет «для IGN» простым, но эффективным способом — добавив ксеноморфа в сцену, которая по сути запускает события игры. Речь идёт о флэшбеке, где команда Мэрлоу исследует инопланетный корабль — однако в этой версии на них нападает ксеноморф, поэтому герои не попадают на станцию «Севастополь» из основной части истории.

Сам флэшбек изначально появлялся через несколько часов после старта игры, но в этой версии его переместили в начало повествования.

Ранее создатели Alien: Isolation анонсировали разработку сиквела, у которого пока нет даты релиза. По слухам, выход может быть намечен на 2026 год.

А ещё недавно состоялся цифровой релиз нового фильма серии, «Чужой: Ромул».