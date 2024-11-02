Засилье читеров заставило создателей Apex Legends отказаться от поддержки Steam Deck

Electronic Arts решила отказаться от поддержки Apex Legends на системах Linux, которая в том числе используется для Steam Deck.

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Пользователи, которые попытаются запустить шутер с подобных систем, будут заблокированы. Причина подобного хода довольно проста — засилье читеров, которые в основном пользуются устройствами на Linux.

Открытая натура операционных систем Linux делает их привлекательными для читеров и создателей читов.

Авторы Apex Legends отметили, что подобные читы сложнее обнаружить, а их популярность лишь возрастает. Причём это происходит с такой скоростью, что команда разработчиков вынуждена уделять много внимания этой маленькой платформе.

Хотя решение разработчиков выглядит довольно радикально, но оно требуется для улучшения общей ситуации в многопользовательском шутере.

Хотя процент игроков на Linux не очень высок, их действия влияют на солидное число пользователей в игре.

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Разработчики Apex Legends добавили, что сейчас они не могут отделить читеров на Steam Deck от обычных пользователей, что тоже стало одной из причин отказа от поддержки платформы.

На данный момент на странице Apex Legends в Steam уже пропала строчка о поддержке Steam Deck. В прошлом, кстати, о проблемах с читами на Linux сообщала и Riot Games, тогда этот вопрос касался VANGUARD.