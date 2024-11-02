Alan Wake 2 уже окупила большую часть расходов на производство и маркетинг

Компания Remedy представила отчёт за третий квартал финансового 2024 года, где рассказала о состоянии своих проектов и дальнейших планах.

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Alan Wake 2 уже окупила большую часть своих затрат на производство и маркетинг, однако авторы всё ещё не начали получать роялти с сиквела.

Поэтому общие выплаты по роялти снизились за квартал, во многом они опираются на продажи Control и первой Alan Wake. Информации об успехах или провалах дополнения The Lake House для Alan Wake 2 пока нет.

Возросли траты и на разработку — в первую очередь за счёт недавней сделки с Annapurna по разработке экранизаций проектов Remedy и дополнительном финансировании Control 2 (50% от бюджета). В прошлом месяце, правда, стало известно о серьёзных проблемах в Annapurna. А ещё Remedy в сентябре заняла свыше 16 млн долларов у китайского гиганта Tencent.

Полноценное производство Control 2 стартует в 2025 году — как ранее и планировали в компании.

Сделка с Annapurna позволила Remedy заняться изданием своих новинок самостоятельно — включая спин-офф Control под названием FBC: Firebreak, у которого будет «средняя цена». Кооперативный шутер выйдет в 2025 году на PC (Steam, EGS), Xbox Series (c Game Pass) и PS5 (с PS Plus).

Сейчас авторы FBC занимаются вопросами интерфейса и другими подобными деталями.

Что касается Max Payne Remake, то прогресс проекта «стабильно продвигается», а разработчики продолжают достигать важных этапов — дополнительных деталей по этому поводу пока нет.

Выручка за третий квартал финансового года выросла на 128,6% до 17,9 млн евро (было 7,8 млн), операционная прибыль оказалась равна 2,4 млн евро (было -5,5 млн).

За период с января по сентябрь 2024 года выручка выросла на 65,1% до 39 млн евро (было 23,6 млн), а операционная прибыль составила -2,9 млн евро (было -15,9 млн).