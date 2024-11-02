Разработка PlayStation 5 Pro началась ещё до запуска PS5

Разработка PlayStation 5 Pro стартовала ещё да запуска самой PlayStation 5 — об этом рассказал один из руководителей PlayStation, Хидэаки Нисино.

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Мы создавали Pro-консоль и в рамках прошлого поколения. И тогда многому научились. Когда мы начали продавать PS4 Pro вместе с PS4, то 20% покупателей приобретали именно Pro-версию.

По словам руководителя, PS4 Pro была консолью «премиум»-уровня, причём покупали её не только «постоянные клиенты» PlayStation, но и новые пользователи.

Поэтому мы стали работать над PS5 Pro ещё до запуска PS5 — для нас это был ещё один пятилетний проект.

В компании при этом обсуждали необходимость создания PS5 Pro в принципе, учитывая высокую скорость развития современных технологий.

В итоге в PlayStation пришли к выводу, что компания не может выпускать обновления для консоли каждый год, как происходит со смартфонами и PC — но зато она может сделать нечто иное:

Не думаю, что мы могли бы выпускать обновления каждый год, но есть вещи, которые мы можем объединить — и привнести эти величайшие элементы в этот консольный сегмент. Таково наше видение.

В компании уже отметили интерес к PS5 Pro среди самых активных пользователей PlayStation. При этом руководитель уверен, что консоль заинтересует и новых игроков.

По словам Нисино, в PlayStation стараются думать наперёд, поэтому они разрабатывают какие-то новинки с идеями на будущее. Это помогает планировать дальнейшее развитие жизненного цикла консоли.

Релиз PS5 Pro состоится 7 ноября, стоимость новинки составит 700 долларов — цена и презентация консоли чрезвычайно возмутили игроков. В России консоль, кстати, обойдётся желающим в 130 тысяч рублей.