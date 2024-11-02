Фестиваль цифрового спорта возвращается в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург вернулся Всероссийский фестиваль цифрового спорта, который пройдёт 2 ноября в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове.

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Стартовав в сентябре, турнир успел побывать в Казани, Сочи и частично в Москве, а теперь вновь вернулся на берега Финского залива. Манеж, расположенный рядом с ареной «Зенита» и бывшей трассой «Невское кольцо», погрузит участников в атмосферу спорта. С 10 утра на площадке начнут работу зоны футбола, хоккея, автогонок, боевых искусств и авиасимуляторов.

Среди звёзд — автогонщик Андрей Громов, обладатель Кубка России, и форвард МХЛ «СКА-1946» Артем Билинчук. Вход свободный, а для тех, кто не сможет присутствовать, организуют трансляции в VK, YouTube и Twitch.