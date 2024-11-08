Как поменять внешность персонажа в Dragon Age: The Veilguard
Если вы один из тех, кто первые два часа в любой RPG тратит на создание персонажа в редакторе, но в The Veilguard можно не беспокоиться. Игра разрешает поменять внешность протагониста почти в любой момент, поэтому любую ошибку всегда можно поменять. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.
Чтобы открыть возможность смены внешности, нужно пройти пролог сюжета. Он не занимает много времени. После этого протагонист проснется на Маяке — штаб-квартире партии на следующие примерно 100 часов.
После разговора с Варриком и Хардинг или Неве, обернитесь — и вы увидите зеркало в задней части комнаты. Активируйте его: именно это зеркало и позволяет менять внешность. По сути, оно не накладывает почти никаких ограничений. Единственные моменты, которые нельзя поменять, это класс, происхождение и предыстория персонажа. Иными словами, детали, важные для сюжета.
Зеркало разрешает сменить имя персонажа и голос, если вы вдруг захотите поменять его после катсцен. Изменения внешности не стоят денег и их можно вносить в любой момент, когда вы находитесь на Маяке. Просто вернитесь в комнату Варрика, активируйте зеркало — и настраивайте параметры на здоровье.