Как поменять внешность персонажа в Dragon Age: The Veilguard

Если вы один из тех, кто первые два часа в любой RPG тратит на создание персонажа в редакторе, но в The Veilguard можно не беспокоиться. Игра разрешает поменять внешность протагониста почти в любой момент, поэтому любую ошибку всегда можно поменять. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.

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Чтобы открыть возможность смены внешности, нужно пройти пролог сюжета. Он не занимает много времени. После этого протагонист проснется на Маяке — штаб-квартире партии на следующие примерно 100 часов.

После разговора с Варриком и Хардинг или Неве, обернитесь — и вы увидите зеркало в задней части комнаты. Активируйте его: именно это зеркало и позволяет менять внешность. По сути, оно не накладывает почти никаких ограничений. Единственные моменты, которые нельзя поменять, это класс, происхождение и предыстория персонажа. Иными словами, детали, важные для сюжета.

Зеркало разрешает сменить имя персонажа и голос, если вы вдруг захотите поменять его после катсцен. Изменения внешности не стоят денег и их можно вносить в любой момент, когда вы находитесь на Маяке. Просто вернитесь в комнату Варрика, активируйте зеркало — и настраивайте параметры на здоровье.