Шутер Escape from Tarkov получил свежее обновление с новым событием «Хэллоуин»

Battlestate Games выпустила для своего мультиплеерного шутера Escape from Tarkov свежее обновление. Оно запустило внутриигровое событие «Хеллоуин» с новой цепочкой квестов.

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Описание события:

«В тёмных уголках лаборатории TerraGroup существует отдельный отсек, где велись самые тайные и опасные разработки. Одной из перспективных разработок было биологическое оружие, новый вирус, способный вводить противников в ярость и заставлять убивать своих же товарищей. Над оружием работали ученые, о которых никто в Лаборатории больше не слышал. Все документы о существовании этой группы были уничтожены во время эвакуации TerraGroup. Эвакуация не остановила некоторых ученых от продолжения своей разработки. Но что-то пошло не так. Однажды двери лаборатории открылись и Тарков столкнулся с новым, невиданным кризисом. Игрокам предстоит сплотится и противостоять новой угрозе, понять что случилось в лаборатории и самим не стать частью эксперимента».

Среди других нововведений в Escape from Tarkov отмечаются: