Шутер Escape from Tarkov получил свежее обновление с новым событием «Хэллоуин»
Battlestate Games выпустила для своего мультиплеерного шутера Escape from Tarkov свежее обновление. Оно запустило внутриигровое событие «Хеллоуин» с новой цепочкой квестов.
Описание события:
«В тёмных уголках лаборатории TerraGroup существует отдельный отсек, где велись самые тайные и опасные разработки. Одной из перспективных разработок было биологическое оружие, новый вирус, способный вводить противников в ярость и заставлять убивать своих же товарищей. Над оружием работали ученые, о которых никто в Лаборатории больше не слышал. Все документы о существовании этой группы были уничтожены во время эвакуации TerraGroup. Эвакуация не остановила некоторых ученых от продолжения своей разработки. Но что-то пошло не так. Однажды двери лаборатории открылись и Тарков столкнулся с новым, невиданным кризисом. Игрокам предстоит сплотится и противостоять новой угрозе, понять что случилось в лаборатории и самим не стать частью эксперимента».
Среди других нововведений в Escape from Tarkov отмечаются:
- доступно ограниченное взаимодействие игрока со схроном, профилем и Барахолкой на начальной стадии загрузки рейда;
- выдаются награды за некоторые достижения;
- для предметов появились функции «Закрепить» (предметы можно перемещать только вручную) и «Заблокировать» (предметы нельзя удалить, продать, переместить или использовать (кроме открытия контейнеров));
- внутриигровой сезон переключился на осень;
- появилось новое оружие — автоматические дробовики MPS Auto Assault-12 Gen 1 и Gen 2; дополнительные крепления и оружейные модификации;
- исправлены разные проблемы.