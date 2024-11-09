Как работает оживление в бою в Dragon Age: The Veilguard

Хотя настройки сложности в Dragon Age: The Veilguard достаточно гибкие, даже хардкорный игрок не застрахован от случайной ошибки — и смерти. Но это не обязательно значит, что бой придется начинать сначала. Портал PC Gamer рассказал, как работает механика оживления в бою.

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Чтобы оживить павшего протагониста в The Veilguard нужны специальные заряды воскрешения, которые дает экипировка. Система немного странная: можно подумать, что эти заряды — особые предметы, которые нужно отыскать или купить. Но нет, для них нужны предметы снаряжения с отдельной характеристикой.

Обычно заряды дают аксессуары, типа украшений или поясов, но каждый предмет четко обозначает, что он дает заряд. Иногда такие предметы также обеспечивают какой-нибудь дополнительный эффект, если протагонист использует заряд сам на себе. Проблема в том, что большая часть подобной экипировки продается только в магазинах, прокачанных до третьего уровня. А прокачка зачастую требует гринда, сбора золота и прочих ресурсов, необходимых для повышения репутации.

Первым предметом, дающим заряды возрождения, наверняка будет аксессуар для Беллары — но, опять же, сначала вам предстоит пожертвовать немало золота и ресурсов. Аналогичное снаряжение есть у Даврина, Луканиса и самого протагониста. Некоторые из этих предметов можно купить у торговца в Перепутье, который открывается позже.

При наличии зарядов, если вы падете в бою и хотя бы один член партии жив, игра автоматически предложит вернуться в сражение без загрузки предыдущего сохранения. Запас зарядом обновляется в каждом бою.