Советы по прохождению Dragon Age: The Veilguard

Если вы еще не ушли в Dragon Age: The Veilguard с головой, то не торопитесь: есть пара вещей, о которых стоит знать перед прохождением. Портал PC Gamer поделился полезными советами по поводу прокачки, боевой системы и других важных мелочей.

© Steam

Игра разрешает носить любую броню

В The Veilguard нет классовых ограничений на броню. Маги могут облачаться в тяжелые доспехи, а воины — носить элегантные тканые робы. По характеристикам они, скорее всего, не подойдут, но это не всегда так. Например, некоторые специализации дают бонусы за определенные типы брони. А если вы интересуетесь исключительно эстетикой, то внешний вид брони всегда можно поменять с помощью зеркала в комнате протагониста.

Настройте параметры навигации

Одна из самых полезных опций в The Veilguard — это широкие настройки навигации. А точнее, элементов интерфейса, подсказывающих, куда идти. Их можно полностью отключить, настроить видимость маркеров целей, подсказок, журнала заданий и мини-карты. Полное отключение интерфейса — хороший способ насладиться пейзажами, и он не слишком помешает ориентированию на местности. Тем более что можно включить активацию маркера цели с определенной периодичностью, чтобы игра время от времени напоминала, в каком направлении двигаться.

Противников можно сталкивать с высоты

В The Veilguard нет отдельной кнопки для пинков или других методов сталкивания врагов с большой высоты, но их все равно можно вывести из боя. Если провести длинную цепочку комбо, когда противник стоит спиной к уступу, то иногда цель отбрасывает назад — потенциально в пропасть. Иногда этот трюк помогает быстро разделаться с неприятными врагами.

Флиртовать можно с кем угодно, игра за это не наказывает

Если вы не можете определиться, кого выбрать романтическим партнером на текущее прохождение, то не проблема — флиртовать можно направо и налево. В отличие от предыдущих Dragon Age, где иногда романтические ветки начинались по чистой случайности, The Veilguard несколько раз переспрашивает, точно ли вы хотите начать отношения с сопартийцем. А «официальной» парой вы станете лишь к третьему акту — до тех пор невинно флиртовать разрешается со всеми.

Уничтожайте ящики

Наблюдать за окружением в The Veilguard тяжело, потому что вокруг всегда тонны всяческого хлама, но на ящики все-таки стоит обращать внимание. В них хранятся не только материалы, но и просто ценные предметы, которые принесут прибыль. Учитывая, что все в игре стоит золота, лучше сразу завести привычку разбивать ящики.

У Рука есть радар для сокровищ

После того, как игра разрешает более свободно изучать локации, в мире можно будет отыскать тонны сокровищ. Многие сундуки можно найти без труда, но другие скрываются в не столь очевидных местах. Хорошая новость в том, что у Рука есть своего рода радар. Периодически поглядывайте на мини-карту: если над ней мигает значок сокровища, значит, где-то рядом есть сундук. Чем чаще мигает значок, тем ближе вы к цели.