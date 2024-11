Свежий ролик Heroes of Might and Magic: Olden Era посвятили фракции Некрополис

Ubisoft и разработчики из студии Unfrozen выпустили свежий ролик грядущей стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era.

Его посвятили фракции Некрополис, которая объединяет вампиров, могильщиков, некро-псов и прочую нежить. Видео также демонстрирует способности юнитов.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выходит в раннем доступе Steam во втором квартале 2025 года. В игре будет перевод на русский язык.

Ранее Ubisoft и Unfrozen рассказали обо всех режимах, которые появятся в Heroes of Might and Magic: Olden Era, и выпустили геймплейный ролик с изучением мира и битвой.